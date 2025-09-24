Плата за пар: РЭО потребовал увеличить сбор с производителей вейпов за токсичный мусор

В связи с проблемами, возникающими при утилизации электронных сигарет, Российский экологический оператор (РЭО) выступил с инициативой увеличения экологического сбора для компаний, производящих и импортирующих вейпы. Информацию об этом предоставили в пресс-службе оператора.

В России переработка вейпов представляет собой сложную задачу, обусловленную отсутствием единых стандартов, комплексной конструкцией и применением разнообразных видов пластика. Масса одного вейпа варьируется от 120 до 250 граммов, включая аккумулятор, вес которого составляет около 50 граммов.

Ежегодно в стране реализуются миллионы таких устройств, которые впоследствии оказываются на свалках. Корпуса вейпов изготавливаются из низкокачественного композитного пластика, что исключает возможность их вторичного использования.

Разлагаясь под воздействием влаги, аккумуляторы выделяют опасные вещества, загрязняющие почву и водные ресурсы, а период их распада может достигать нескольких веков.

Сортировка и демонтаж вейпов — процесс, требующий значительных трудозатрат. Компаниям приходится разбирать устройства вручную, затрачивая до часа на каждый экземпляр. Из-за высокой себестоимости переработки предприятия отказываются принимать подобные отходы.

В РЭО полагают, что увеличение экологического сбора станет стимулом для развития отрасли переработки, поскольку собранные средства направляются компаниям-переработчикам, компенсируя их затраты. В настоящее время РЭО и другие профильные организации занимаются усовершенствованием ставок сбора.

Ранее сообщалось, что штраф за курение в подъезде вырастет в 10 раз.