Россиян призвали менять зубную щетку после простуды и ОРВИ

Специалист по гигиене полости рта Ли Шэньхан обратил внимание на важное правило, которым многие пренебрегают: зубную щетку необходимо менять после перенесенной простуды или ОРВИ. В интервью «Ленте.ру» он отметил , что игнорирование этой рекомендации может спровоцировать воспалительные процессы в ротовой полости.

Основная опасность после выздоровления исходит не столько от самого вируса, сколько от бактериальной микрофлоры, которая активно развивается в этот период. Иммунная система организма еще ослаблена и не восстановилась полностью, что делает его особенно уязвимым перед бактериальной атакой.

Микроорганизмы, скопившиеся на поверхности щетки во время болезни, представляют реальную угрозу, подчеркнул Шэньхан.

«Ни промывание, ни сушка не позволяют полностью устранить бактерии с поверхности щетки», — предупредил эксперт.

Бактерии обладают способностью распространяться с одной щетки на другие, стоящие рядом. Это происходит через мельчайшие брызги воды и даже через пар в ванной комнате.

Самый надежный способ обезопасить себя — это своевременная замена щетки на новую. Для повседневного ухода специалисты рекомендуют тщательно промывать щетку под проточной водой после каждого использования, хранить ее в вертикальном положении в хорошо проветриваемом месте и избегать длительного хранения в закрытых футлярах, которые создают влажную среду, идеальную для размножения микробов.

