Россиянам дали несколько советов, как бросить парить вейп

Теоретически, побороть зависимость от вейпа можно и своими силами, однако к этому следует тщательно подготовиться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Врач-нарколог раскрыл секреты успешного отказа от вейпа. Специалист советует убрать все вейп-устройства и жидкости, а также заранее продумать, как отвлечься от желания покурить. Он рекомендует практиковать дыхательные техники или совершать пешие прогулки.

Исаев предупреждает, что первые дни воздержания от никотина могут быть непростыми, что увеличивает вероятность срыва. Врач подчеркивает, что обращение к специалисту повышает шансы на успех, поскольку пациент получает эффективные инструменты для борьбы с влечением.

Лечение зависимости от вейпа проводится аналогично отказу от обычных сигарет: применяются индивидуальные программы, медикаментозная терапия и психотерапевтическая помощь.

Ранее кардиолог предупредила, что курение опасно для сердца в любом количестве.