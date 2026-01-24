Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день: при болезнях ее нужно снижать
Безопасная доза кофе для взрослого человека составляет 400 мг, заявил в интервью «Ленте.ру» врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин. В пересчете на популярные напитки это эквивалентно примерно шести стандартным порциям эспрессо или 2-3 большим кружкам американо или капучино.
Как отметил специалист, эта норма рассчитана на здоровых людей. При наличии определенных заболеваний потребление кофе следует ограничивать или исключать. В группу риска входят люди с бессонницей, тревожными расстройствами, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гастритом и язвенной болезнью.
Для беременных женщин безопасная доза кофеина и кофеиносодержащих напитков в два раза ниже — не более 200 мг в сутки.
«Такой точки зрения придерживаются международные и российские организации в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе ВОЗ и Роспотребнадзор РФ», — подчеркнул Лопатин.
Важно понимать, что содержание кофеина в чашке сильно варьируется, добавил врач. Оно зависит от сорта кофейных зерен: в арабике содержится 1-1,5 г кофеина на 100 г зерен, а в робусте — 2-3 г.
Способ приготовления также играет ключевую роль, считает врач. Например, в фильтр-кофе или кофе, приготовленном в турке, концентрация кофеина может быть выше, чем в порции эспрессо, из-за большего времени экстракции и объема воды.
При разумном потреблении кофе может приносить пользу, добавил гастроэнтеролог. Ключ к безопасному употреблению кофе — это соблюдение рекомендованных доз и учет индивидуальных особенностей здоровья.
