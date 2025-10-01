Названы категории людей, кому противопоказан кофе с молоком

Всемирный день кофе, отмечаемый 1 октября, вновь напоминает о популярности этого бодрящего напитка. Особое внимание специалисты уделяют кофе с молоком — сочетанию, которое обладает как неожиданными преимуществами, так и скрытыми рисками. По словам диетолога Марии Волынкиной, главный плюс такого напитка — защитное действие на пищевод. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что молоко охлаждает температуру кофе, снижая риск повреждения чувствительных тканей и последующего развития онкологических заболеваний. Кроме того, молочная добавка компенсирует вымывание кальция, которое провоцирует чистый кофе, делая усвоение напитка более физиологичным.

По мнению эксперта, тем не менее калорийность становится обратной стороной медали. Чашка черного кофе содержит менее пяти килокалорий, тогда с добавлением молока и сахара эта цифра возрастает до 50 и более. Для тех, кто контролирует вес, такая энергетическая ценность может оказаться критичной, особенно с учетом способности молока задерживать жидкость в организме. Оптимальным решением в этом случае станет переход на растительные аналоги — овсяное, кокосовое или миндальное молоко.

Она пояснила, что особые ограничения касаются людей с хроническими заболеваниями. Кофе с молоком не рекомендован при проблемах с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной системами. Важно помнить и о временных интервалах: употребление напитка непосредственно перед тренировкой создает двойную нагрузку на сердце из-за совпадения кофеинового и физиологического пиков пульса. Диетолог советует делать как минимум двухчасовой перерыв между питьем кофе и физическими нагрузками, а при непереносимости лактозы — сразу выбирать безлактозные варианты напитка.

