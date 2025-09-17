Россиянам озвучили 3 способа, как спастись от цистита осенью

Чтобы не заболеть циститом, важно не допускать переохлаждения, особенно в области таза и ног, следить за своим иммунитетом, а также пить достаточно жидкости. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

С наступлением осени возрастает риск заболеть циститом, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова. В связи с этим она дала три совета по профилактике этого заболевания. Во-первых, по словам Павловой, важно держать в тепле область таза и ноги, избегать переохлаждения в целом. Это помогает поддерживать нормальное кровообращение и защиту слизистых оболочек.

Во-вторых, необходимо укреплять иммунитет. Павлова рекомендует сбалансированное питание, достаточный сон и снижение уровня стресса. В-третьих, важно соблюдать питьевой режим. По словам врача, достаточное потребление жидкости способствует регулярному выведению бактерий из мочевыводящих путей.

