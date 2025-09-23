Россиянам перечислили замедляющие старение фрукты

Борьба со старением может начинаться не в аптеке, а на полке с овощами и фруктами. По словам диетолога Ирины Писаревой, регулярное употребление определенных растительных продуктов способно эффективно замедлять возрастные изменения благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что среди фруктов ярким антивозрастным продуктом является авокадо. Его ценность заключается в уникальном составе: полезные жиры, минералы и витамин Е работают в комплексе, препятствуя преждевременному увяданию кожи. Миссия этих веществ — нейтрализовать разрушительные окислительные процессы в клетках. Не отстают и овощи: например, свекла содержит мощные антиоксиданты — лютеин и флавоноиды, а помидоры богаты ликопином, который не только омолаживает кожу, но и создает естественный барьер против вредного UV-излучения.

По мнению эксперта, систематическое включение этих продуктов в рацион приводит к комплексному положительному эффекту. Организм насыщается клетчаткой, витаминами и минералами, что укрепляет здоровье изнутри и отражается на внешности. Кожа получает надежную защиту от старения, вызванного внешними факторами окружающей среды.

Она подчеркнула, что секрет молодости может быть скрыт в повседневном питании. Сезонное разнообразие овощей и фруктов круглый год представляет собой натуральную и доступную стратегию сохранения молодости, где каждый продукт вносит свой вклад в общее дело борьбы со временем.

