Россиянам пояснили, как извлечь энергию для тела из чистого сахара

Существует необычный способ быстро повысить концентрацию внимания с помощью обычного сахара, но злоупотреблять им нежелательно. Об этом в своем телеграм-канале написал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал россиянам использовать сахар для быстрого повышения концентрации внимания. По его словам, достаточно высыпать стик сахара в рот и держать, не разжевывая, чтобы мозг получил необходимую энергию.

Врач подчеркнул, что несмотря на негативное отношение к сахару, умеренное его употребление не вредно. Вялов рекомендует использовать этот метод лишь в экстренных случаях, перед важными событиями, когда нужно быстро взбодриться, так как частое применение нежелательно.

