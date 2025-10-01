Россиянам пояснили опасность найденных в чае пестицидов

Российские контролирующие органы выявили масштабные нарушения в чайной отрасли. За первые восемь месяцев 2025 года Роспотребнадзор и Россельхознадзор изъяли из оборота свыше 111 тонн чайной продукции, содержащей остаточное количество пестицидов, причем нарушения были обнаружены у нескольких крупных производителей. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, чем конкретно опасны эти вещества для человека. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, многие пестициды обладают эффектом, схожим с действием женского полового гормона эстрогена. При накоплении в организме они могут вызывать гормональный дисбаланс, что повышает риски развития миом, эндометриоза и даже онкологических заболеваний. Для мужчин избыток таких псевдоэстрогенов грозит снижением фертильности из-за ухудшения качества сперматозоидов.

Медик добавила, что особую тревогу вызывает воздействие пестицидов на уязвимые группы населения. Для беременных они несут риск нарушения развития нервной системы плода и потенциальных умственных отклонений у ребенка. У пожилых людей токсины способны ускорить наступление нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также спровоцировать развитие диабета второго типа, поскольку нарушают энергообмен в клетках и накапливаются в жировой ткани.

По ее мнению, самостоятельно обнаружить опасность практически невозможно. Характерный химический привкус становится ощутим только при запредельных концентрациях, а в обычном чае его надежно маскирует вкус и аромат самого напитка. Таким образом, гарантией безопасности может служить только строгий лабораторный контроль на государственном уровне.

