Канадские ученые пояснили опасность чая в пакетиках

Чай в пакетиках является быстрым и удобным способом насладиться любимым напитком. Тем не менее мало кто задумывается о том, что такой удобный метод приготовления может скрывать опасности для здоровья и экологии. По данным результатов исследования ученых из канадского университета Макгилла, при заваривании чая в пластиковых пакетиках в чашку высвобождается миллиарды микрочастиц и наночастиц пластика. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что при температуре 95 °C в процессе приготовления одного пакетика в чай в напиток попадает примерно 11,6 млрд микропластиковых частиц и 3,1 млрд наночастиц вроде полиэтилена фталата и нейлона, которые впоследствии растворяются в жидкости и попадают в организм человека. Эти частицы могут проникать в кровь и органы, вызывая воспаления, отравления и даже изменения в печени.

Отмечается, что также пластиковые чайные пакетики являются значительным источником загрязнения окружающей среды. Они содержат полипропилен, устойчивый к высокой температуре, что дает возможность пакетикам сохранять форму при заваривании чая, но при этом это делает их трудноразлагаемыми в природе.

Поясняется, что в ряде стран предпринимаются шаги к применению биоразлагаемых чайных пакетиков, которые можно превращать в компост, что помогает минимизировать ущерб для экологии.

Ранее нутрициолог Фарисеева заявила, что ароматизаторы в пакетиках чая приводят к раку.