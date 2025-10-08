Россиянам раскрыли целебные свойства чая улуна

Тайваньские исследователи заявили о необыкновенных свойствах чая улун, способного, по их мнению, стать барьером на пути развития диабета, болезни Альцгеймера и артрита. Секрет его действия кроется в минимизации уровня специфического белка, запускающего в организме опасные хронические процессы и разрушительные изменения. Как пояснила диетолог Ирина Писарева, польза улуна имеет научное обоснование. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, при ведении здорового образа жизни этот напиток становится действенным инструментом контроля сахара в крови. Содержащиеся в нем полифенолы и полисахариды повышают чувствительность клеток к инсулину, защищают поджелудочную железу и замедляют усвоение сахара, что критически важно для профилактики диабета второго типа. Не менее значимы его мощные противовоспалительные и антиоксидантные свойства, которые снижают риски возникновения хронических воспалений, лежащих в основе таких заболеваний, как артрит.

Медик добавила, что отдельного внимания заслуживает влияние улуна на когнитивное здоровье. Напиток богат флавоноидами, которые оберегают клетки мозга от повреждений, улучшают память и концентрацию, а также L-теанином – аминокислотой, дающей бодрящий эффект и улучшающей качество сна. В комплексе это работает на снижение вероятности нейродегенеративных патологий. Дополняют картину витамины и минералы в составе чая, такие как кальций, магний и марганец, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы.

По ее мнению, существует и обратная сторона медали. Улун категорически не рекомендуется при язвенной болезни, гастрите, колитах и проблемах с почками. Он нарушает всасывание железа, что опасно при его дефиците, а из-за высокой концентрации кофеина противопоказан беременным, детям и людям, страдающим бессонницей. Для получения максимальной пользы эксперты советуют выбирать чистый улун без ароматизаторов, заваривать его при температуре 80 °С, предварительно промывая листья, и ограничиться тремя чашками в день. Таким образом, чай улун – это не панацея, а эффективный элемент профилактики, работающий только в комплексе со сбалансированным питанием и физической активностью. Без соблюдения основ здорового образа жизни даже самый полезный напиток не сможет нейтрализовать последствия вредных привычек.

