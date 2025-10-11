Россиянам рассказали, как избежать инфаркта при гипертонии

Неправильные подходы в лечении гипертонии могут спровоцировать инфаркт или инсульт. Специалист выделила три основные поведенческие ошибки, которые допускают пациенты. Об этом также сообщает «Лента.ру» .

По словам кардиолога Анастасии Щербак, самой опасной ошибкой является самовольное прекращение приема лекарств. Она пояснила, что нормальное давление поддерживается только благодаря препаратам, а их резкая отмена вызывает скачок, который может привести к катастрофе.

Также врач отметила, что считать нормальным давление 140/90 — заблуждение. Стоит ориентироваться на значения ниже 130/80, особенно людям с диабетом, болезнями почек и пожилым. Кроме того, нельзя полагаться только на самочувствие. Необходимо регулярно измерять давление и записывать показатели в дневник для контроля.

