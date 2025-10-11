Россиянам рассказали, как избежать инфаркта при гипертонии
Кардиолог Щербак предупредила о трех ошибках гипертоников при лечении
Фото: [Медиасток.рф]
Неправильные подходы в лечении гипертонии могут спровоцировать инфаркт или инсульт. Специалист выделила три основные поведенческие ошибки, которые допускают пациенты. Об этом также сообщает «Лента.ру».
По словам кардиолога Анастасии Щербак, самой опасной ошибкой является самовольное прекращение приема лекарств. Она пояснила, что нормальное давление поддерживается только благодаря препаратам, а их резкая отмена вызывает скачок, который может привести к катастрофе.
Также врач отметила, что считать нормальным давление 140/90 — заблуждение. Стоит ориентироваться на значения ниже 130/80, особенно людям с диабетом, болезнями почек и пожилым. Кроме того, нельзя полагаться только на самочувствие. Необходимо регулярно измерять давление и записывать показатели в дневник для контроля.
