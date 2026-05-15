Ливни и грозы прогнозируются в столичном регионе

В пятницу в Москве и Подмосковье прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, осадки в столице могут начаться уже ранним утром. В отдельных районах города ожидается выпадение от 3 до 8 миллиметров осадков, а местами — до 15 миллиметров. Также специалисты не исключают вероятность града.

Метеорологи предупредили, что во время грозы порывы юго-восточного ветра способны достигать 16 метров в секунду. При этом температура воздуха в Москве днем составит около 20–22 градусов тепла, а по области — от 19 до 24 градусов.

Согласно прогнозу, первые осадки возможны в период с 03:00 до 06:00 мск. После этого в регионе вероятно усиление грозовой активности. Еще один период ухудшения погоды ожидается днем — с 12:00 до 18:00 мск.

В Гидрометцентре отметили, что неустойчивая погода сохранится и в других регионах Центральной России. Причиной станут атмосферные фронты и циклоны, смещающиеся по европейской части страны. В ряде областей также прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

