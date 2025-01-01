Россиянам рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа

В период новогодних праздников люди реже контактируют, поэтому случаев заболевания меньше. Вот почему именно на новогодних каникулах лучше всего сделать прививку от гриппа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал профессор кафедры факультетской терапии Института клинической медицины Пироговского университета Алексей Эрлих.

Также подходящее время для вакцинации – конец лета. В этот период следует сделать прививку детям, так как с осени они уже чаще контактируют друг с другом.

Сегодня стало известно, что в России зафиксирован характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций. Причем преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009. Именно он вызывает тяжелое течение заболевания и провоцирует развитие легочных осложнений, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о том, что в США эволюционирует птичий грипп.