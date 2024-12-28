Возможна новая пандемия: птичий гриб в США эволюционирует — что известно о заболевании

«Первая вспышка произошла в 1997 году в Гонконге. У нас в России повышенная заболеваемость птичьим гриппом отмечалась в 2011-2012 годах. И в течение этого времени при мониторинге Роспотребнадзора регистрировалось небольшое количество заболеваний. В настоящее время случаев птичьего гриппа пока не зарегистрировано», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».