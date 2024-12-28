Возможна новая пандемия: птичий гриб в США эволюционирует — что известно о заболевании
Врач Осипов допустил новую пандемию из-за птичьего гриппа
Фото: [freepik.com]
В США зафиксирован первый тяжелый случай протекания птичьего гриппа. По сообщениям СМИ, в образце исследования 65-летнего американца были найдены низкокачественные мутации, которые не соответствуют местным вирусам. Ученые сообщили, что мутация может сделать вирус более заразным для людей. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что данная мутация птичьего гриппа может привести к новой пандемии.
По прогнозам Роспотребнадзора, в 2024-2025 годах, в осенне-зимний сезон ожидается повышенная заболеваемость так называемого птичьего гриппа, продолжил врач.
«Первая вспышка произошла в 1997 году в Гонконге. У нас в России повышенная заболеваемость птичьим гриппом отмечалась в 2011-2012 годах. И в течение этого времени при мониторинге Роспотребнадзора регистрировалось небольшое количество заболеваний. В настоящее время случаев птичьего гриппа пока не зарегистрировано», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Регистрируются, продолжил он, только респираторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция и микоплазма.
Фото: [freepik.com]
«Птичий грипп — достаточно серьезное заболевание передается от человека к человеку, характеризуется обычными симптомами, интоксикациями и респираторными проявлениями. Могут быть кашель, насморк, нарушения желудочно-кишечного тракта. В качестве осложнений — вирусная пневмония, которая протекает достаточно серьезно, геморрагический синдром, то есть кровотечения, и при поздней обращаемости, при тяжелых случаях — смертельный исход», — продолжил Осипов.
Подвержены осложнениям лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, и дети раннего возраста.
«Единственным способом защититься от гриппа является вакцинация. Вакцина не дает стопроцентной гарантии, но, по крайней мере, заболевание будет протекать в более легкой форме. В качестве мер профилактики стоит избегать посещения массовых закрытых мероприятий и контактов с заболевшими. Болевшим необходимо оставаться дома и не ходить на работу. Приходя с улицы, необходимо вымыть руки, умыться, и можно промыть нос обычным физраствором», — заключил главврач.
Ранее врач рассказал, чем опасен описторхоз, которым заразились более 740 жителей Тюмени, и как от него защититься.