Россиянам рассказали, на что может указывать снижение эритроцитов в анализе крови

Изменения в общем анализе крови могут быть важными сигналами о состоянии здоровья, рассказал «КП» врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

По словам специалиста, снижение уровня эритроцитов и гемоглобина чаще всего указывает на дефицит железа в организме. Однако этот же показатель, особенно в сочетании с повышением скорости оседания эритроцитов (СОЭ), может свидетельствовать о наличии инфекционного или воспалительного процесса.

Кроме того, причиной снижения гемоглобина и эритроцитов нередко становится дефицит витаминов группы В.

«Снижение может встречаться при злокачественных опухолях. Это более вероятно в старшем возрасте, после 50 лет», — объяснил врач.

Изменения в лейкоцитарной формуле также имеют диагностическое значение, добавил Карасев. Так, снижение количества нейтрофилов характерно для течения различных инфекций и может наблюдаться при иммунодефицитных состояниях.

По словам специалиста, повышение общего числа лейкоцитов и лимфоцитов также часто указывает на борьбу организма с инфекцией или на проблемы в работе иммунной системы.

Особое внимание врач советует обратить на опасную комбинацию показателей. Одновременное снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов может быть признаком серьезного заболевания системы кроветворения, такого как лейкоз. Этот симптом требует незамедлительного обращения к специалисту для детального обследования.

Отдельно врачи высказался о снижении количества тромбоцитов. По его словам, этот показатель отвечает за свертываемость крови, и его уменьшение приводит к повышенной кровоточивости и риску кровоизлияний.

