Россиянам рассказали о рисках использования народных методов лечения простуды

Теплое молоко с медом действительно может временно облегчить состояние при простуде за счет успокаивающего действия на раздраженную слизистую оболочку. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Мед, обладая антибактериальными свойствами и укрепляя иммунную систему, усиливает этот эффект, а теплая жидкость стимулирует выработку слюны, способствующей заживлению.

«Однако следует помнить, что молоко и мед не заменяют полноценного лечения антибиотиками при бактериальных инфекциях», — отметил Врублевский.

Кроме того, такой метод имеет противопоказания — он не подходит людям с непереносимостью лактозы или аллергией на мед.

Специалист также отметил пользу домашних ингаляций с использованием натуральной соли или минеральной воды, которые увлажняют дыхательные пути и очищают слизистую.

Врублевский предупредил, что неправильное применение — например, вдыхание слишком горячего пара, может привести к ожогам и ухудшить состояние.

