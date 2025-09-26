Мясников рассказал, кому противопоказаны обезболивающие

Обезболивающее средство может не только снять боль, но и повысить риски осложнений и нежелательных реакций. Об этом aif.ru рассказал доктор Александр Мясников.

Прием обезболивающих препаратов, которые большинство людей считает безобидными, может обернуться серьезными осложнениями для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Основной риск связан с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые при частом применении способны повреждать слизистую желудка и вызывать повышение артериального давления, задержку жидкости в организме, увеличивая вероятность инфарктов и инсультов, особенно у пациентов старшего возраста.

Абсолютными противопоказаниями для НПВП являются сердечная и почечная недостаточность, а также обострение язвенной болезни желудка.

Для минимизации рисков при болях в суставах или спине рекомендуется короткий курс НПВП продолжительностью 3-7 дней с одновременным приемом гастропротекторов (омепразол). При локализованной боли эксперты советуют начинать с местных форм — мазей или гелей.

Отдельную опасность представляет парацетамол, который хотя и безопасен для желудка, но оказывает токсическое воздействие на печень при превышении дозировки. Максимальная суточная доза этого популярного анальгетика не должна превышать 4 граммов, причем для регулярно употребляющих алкоголь или пациентов с жировой болезнью печени лимит снижается до 3 граммов, а при гепатитах B и C — до 2 граммов в сутки.

Особую осторожность следует проявлять при приеме порошков от простуды, многие из которых содержат парацетамол, что создает риск непреднамеренной передозировки.

Врач подчеркивает, что при приеме любых лекарств важно получить консультацию специалиста, который точно определит особенности недуга и дозировку.

