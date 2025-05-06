Россиянам рассказали, почему не стоит разговаривать шепотом при простуде

При простудных заболеваниях не следует много разговаривать шепотом, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости Светлана Романенко, ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л. И. Свержевского столичного департамента здравоохранения.

По словам врача, на голос также оказывают влияние пыль и загазованность помещения, острая и горячая еда, курение и стресс.

Эксперт предупредила, что если голос не восстанавливается в течение двух недель, то нужно как можно быстрее обратиться к врачу, который назначит лечение.

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