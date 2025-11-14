Россиянам разрешили мыть сырую курицу перед готовкой

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о рекомендациях по мытью сырой курицы перед приготовлением.

В комментарии РИА Новости ученый опроверг распространенное утверждение о вреде этой процедуры. По его словам, мытье сырой курицы не приводит к обязательному заражению бактериями.

Распространение микроорганизмов может произойти только в случае серьезного нарушения технологии обработки продукта на кухне.

«А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все — хана, кухня будет грязная, и все будет распространено», — подчеркнул Онищенко.

Накануне Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии предупредил о смертельной опасности мытья сырой птицы.

По мнению австралийских ученых, на поверхности куриной кожи могут находиться опасные бактерии, включая сальмонеллу и кишечную палочку, которые при мытье могут распространиться по кухне.

