Россиянам разрешили мыть сырую курицу перед готовкой
Врач Онищенко заявил, что мытье курицы перед готовкой ничем не вредит здоровью
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о рекомендациях по мытью сырой курицы перед приготовлением.
В комментарии РИА Новости ученый опроверг распространенное утверждение о вреде этой процедуры. По его словам, мытье сырой курицы не приводит к обязательному заражению бактериями.
Распространение микроорганизмов может произойти только в случае серьезного нарушения технологии обработки продукта на кухне.
«А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все — хана, кухня будет грязная, и все будет распространено», — подчеркнул Онищенко.
Накануне Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии предупредил о смертельной опасности мытья сырой птицы.
По мнению австралийских ученых, на поверхности куриной кожи могут находиться опасные бактерии, включая сальмонеллу и кишечную палочку, которые при мытье могут распространиться по кухне.
