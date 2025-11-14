«Сосиска с угрозой для жизни». Рак кишечника молодеет: почему болезнь все чаще находят у людей до 55 лет?

Как подчеркивается в материале, рацион питания остается одним из ключевых факторов, влияющих на развитие этого опасного заболевания.

Статистика показывает, что в Великобритании эта онкопатология входит в четверку самых распространенных видов рака. Особую тревогу у медиков вызывает тенденция к «омоложению» болезни: начиная с 1995 года, количество пациентов в возрасте до 55 лет увеличилось в два раза и сейчас составляет около 20% от всех диагностированных случаев.

Ранее сообщалось о том, что алкоголь и переработанное мясо признали провокаторами онкологических заболеваний.