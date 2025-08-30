Россиянка четвертый месяц страдает от последствий лихорадки чикунгунья
SHOT: боли в суставах после Шри-Ланки мучают туристку до сих пор
Фото: [unsplash.com]
Пациентка сталкивается с ежедневными болями в суставах и проблемами из-за ослабленного иммунитета. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Россиянка уже три месяца борется с последствиями тропической лихорадки чикунгунья, которую подхватила во время отдыха на Шри-Ланке. Местные врачи первоначально уверяли, что это обычная простуда, хотя у женщины наблюдались характерные симптомы: температура под 40 градусов и неприятные ощущения в теле.
Диагноз удалось подтвердить только в частной клинике. Даже после возвращения в Россию последствия болезни продолжают проявляться — каждое утро начинается с боли в суставах, а иммунная система серьезно ослаблена.
Специалисты поясняют, что специального лечения от этой вирусной инфекции не существует. Терапия сводится к снятию симптомов — снижению температуры и детоксикации организма. Вакцина против чикунгуньи пока находится в стадии разработки, и пациентам рекомендуется наблюдаться у врачей для контроля возможных осложнений.
Ранее в Подмосковье зафиксировали первый в России случай заражения вирусом чикунгунья.