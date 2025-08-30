Россиянка четвертый месяц страдает от последствий лихорадки чикунгунья

Пациентка сталкивается с ежедневными болями в суставах и проблемами из-за ослабленного иммунитета. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

Россиянка уже три месяца борется с последствиями тропической лихорадки чикунгунья, которую подхватила во время отдыха на Шри-Ланке. Местные врачи первоначально уверяли, что это обычная простуда, хотя у женщины наблюдались характерные симптомы: температура под 40 градусов и неприятные ощущения в теле.

Диагноз удалось подтвердить только в частной клинике. Даже после возвращения в Россию последствия болезни продолжают проявляться — каждое утро начинается с боли в суставах, а иммунная система серьезно ослаблена.

Специалисты поясняют, что специального лечения от этой вирусной инфекции не существует. Терапия сводится к снятию симптомов — снижению температуры и детоксикации организма. Вакцина против чикунгуньи пока находится в стадии разработки, и пациентам рекомендуется наблюдаться у врачей для контроля возможных осложнений.

Ранее в Подмосковье зафиксировали первый в России случай заражения вирусом чикунгунья.