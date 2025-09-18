Российская семья подхватила смертельную заразу в отпуске

Российская семья, выбравшаяся в ЮАР, чтобы отдохнуть, в итоге столкнулась с малярией, опасным заболеванием. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

Пара из Москвы с пятилетним ребенком проводила время в Кейптауне. Все началось еще с морской прогулки. На следующий день после нее отдыхающие обнаружили следы укусов комаров. Вскоре у всех членов семьи резко поднялась температура, их зазнобило. Незамедлительное обращение к местному врачу привело к подтверждению диагноза — малярия. Семье прописали лекарство для лечения и профилактики.

Когда отец семейства узнал о случившемся, его первой мыслью был скорейший перелет в Москву. Однако другие туристы посоветовали ему отказаться от этой идеи, объяснив, что инкубационный период малярии может достигать месяца, а в России нет лекарств, которые могли бы эффективно справиться с заболеванием и предотвратить летальный исход.

На данный момент состояние здоровья семьи улучшилось, но врачи предупредили их о вероятности повторного заражения тропической малярией, которая представляет серьезную угрозу для жизни при отсутствии вакцинации.

