Российская семья во время отдыха на Бали подхватила загадочный недуг

Семья российских путешественников из трех человек два месяца провела в Индонезии на острове Бали, где они все заразились там необычным вирусом, от которого на теле появляются пузыри и язвы. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что местные медики рекомендовали им мази и антибиотики, запретив всей семье мыться в течение двух недель.

Уточняется, что балийские врачи считают это стрептодермией, однако ни одно из назначенных лекарственных препаратов не помогло избавиться от загадочного недуга, а контакт с водой провоцирует рост пузырей. Им удалось добыть зеленку, однако это тоже не помогло.

Добавляется, что в целом российские туристы чувствуют себя нормально, однако им необходимо вернуться в Россию, чтобы получить помощь от отечественных медиков, которые остаются последней надеждой покрывшихся пузырями путешественников.