Ученые раскрыли неожиданный механизм защиты от диабета

Американские ученые выяснили, почему у жителей высокогорий реже встречается диабет. Секрет кроется в особом поведении красных кровяных телец в условиях гипоксии. Результаты исследования были представлены в журнале Cell Metabolism (CM).

Ранее эпидемиологи указывали на связь между высотой и здоровьем, но механизм долго оставался загадкой. В ходе экспериментов на мышах с диабетом 1-го и 2-го типа исследователи воссоздали условия высокогорья. Оказалось, что при нехватке кислорода эритроциты начинали поглощать глюкозу в три раза активнее, выступая в роли своеобразной «губки» и эффективно снижая ее уровень в крови.

Данное открытие указывает на новую роль эритроцитов в регуляции обмена глюкозы, отмечают авторы работы. Они также успешно протестировали вещество, имитирующее эффект высоты, которое снижало сахар у грызунов. Несмотря на то, что выводы пока сделаны на животных, ученые надеются, что их работа поможет в создании новых методов лечения диабета, хотя и требуются дополнительные исследования.

