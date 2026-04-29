Российские физики создали тест, определяющий инфаркт за 6 минут по капле крови

Ученые из МФТИ совместно с коллегами из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН совершили прорыв в диагностике сердечных приступов. Как сообщает портал REGIONS , им удалось создать экспресс-тест, который по одной капле крови и всего за шесть минут способен с высокой точностью выявить признаки инфаркта миокарда. Новая технология оказалась в 45 раз чувствительнее существующих аналогов и при этом не дает ложных срабатываний.

По словам ведущего автора исследования, старшего научного сотрудника ИОФ РАН Алексея Орлова, медицина долгое время сталкивалась с выбором между скоростью и лабораторной точностью, однако теперь этот компромисс удалось обойти. Внешне тест напоминает привычную полоску для определения беременности, а результат считывается портативным магнитным прибором. Ключевую роль сыграли специальные магнитные наноцепочки, которые активно перемешивают кровь и захватывают нужный белок-маркер, появляющийся уже в первый час после приступа.

Соавтор статьи, аспирантка МФТИ Александра Ракитина отметила, что тест прошел проверку на панели значимых кардиомаркеров и онкомаркеров, не показав ни одного ложного результата. По ее словам, это открывает путь к созданию надежного инструмента для скорой помощи, способного в буквальном смысле спасать жизни. В перспективе разработчики планируют адаптировать технологию для выявления других заболеваний, включая онкологию и токсины.