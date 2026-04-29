Подмосковные шпажисты завоевали две медали на чемпионате России по фехтованию

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по фехтованию — одну золотую и одну серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дмитрий Швелидзе (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 2, Звенигород) одержал победу в дисциплине «шпага» среди мужчин, ему удалось обойти соперника из Санкт-Петербурга. На третьем месте оказались представители Москвы и Новосибирской области.

Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) стала серебряным призером в личном первенстве среди шпажисток. Золотую награду получила спортсменка из Москвы, бронзовые — представительницы Москвы и Самарской области.

Соревнования прошли в Казани (Республика Татарстан) в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 500 фехтовальщиков. Турнир стал этапом отбора спортсменов в сборную команду России для участия в чемпионатах Европы и мира летом.

