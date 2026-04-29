Друг на всю жизнь или «пернатый будильник»: ветеринар из Подмосковья дала честный прогноз владельцам попугаев

Купить попугая — это не просто выбрать яркую птицу в клетку, а завести компаньона на 10, а то и 60 лет. Но готовы ли вы к «легочной болезни птицевода», съеденным обоям и крикам на рассвете? Ветеринар Лариса Супникова составила гид для тех, кто планирует делить квартиру с пернатым интеллектуалом.

Кому попугай противопоказан: честный чек-лист

Прежде чем покупать клетку, ветеринар советует проверить себя по списку ограничений. Вам не стоит заводить птицу, если:

Вы аллергик. Проблема не в перьях, а в микрочастицах помета и пуха. Это может вызвать аллергический альвеолит — тяжелое поражение легких.

Вы фанат тишины. Попугаи кричат от радости, скуки или просто так. Накрывание клетки тканью часто вызывает лишь протестный ор.

У вас есть кошка или собака. В природе попугай — жертва. Соседство с хищниками — это постоянный стресс и риск для жизни птицы.

Вас часто нет дома. От одиночества попугаи впадают в депрессию и начинают выщипывать на себе перья.

Рейтинг пород: от «новичка» до «профи»

Волнистый попугай (живет 10–15 лет). Абсолютный лидер среди новичков. Бюджетный, надежный и «прощает» мелкие ошибки в содержании. Легко приручается и может выучить несколько фраз.

Корелла (живет 15–20 лет). Очень музыкальные и ласковые птицы. Они отлично подходят для семей с детьми, так как практически не проявляют агрессии и обожают общение.

Неразлучники (живут 10–15 лет). Красивые, но своенравные. Если заводить пару, они будут заняты друг другом и почти не обратят внимания на хозяина.

Крупные виды: жако, ара, какаду (живут 40–70 лет). Это «интеллектуалы» мира птиц. Им нужна огромная клетка, постоянные занятия и твердая рука. Жако может выучить сотни слов, но от скуки способен разгромить квартиру.

Реальные риски: орнитоз и «разруха»

Соседство с птицей — это не только милые разговоры, но и суровая реальность:

Инфекции. Самое опасное — орнитоз (пситтакоз). Передается воздушно-пылевым путем и без лечения перерастает в тяжелую пневмонию.

Разрушения. Попугаи обожают грызть провода, плинтусы и обои. Их любознательность — главный враг вашего свежего ремонта.

Ежедневная уборка. Шелуха от корма и помет на шторах станут частью вашего интерьера, если птица свободно летает по дому.

Совет от профи: убирайте клетку в маске, не ешьте из одной тарелки с птицей и никогда не целуйте питомца в клюв — это вопрос вашей безопасности.