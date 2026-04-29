Кошачье предательство: почему питомец обожает мужа, который его не кормит

Знакомая картина: жена покупает лучший корм и возит кошку к врачу, а та всё равно уходит мурчать на колени к «равнодушному» мужу. Ветеринар из Подмосковья Лариса Супникова объяснила, почему кошки не продаются за еду и какими действиями женщины невольно отталкивают своих любимцев, пишет REGIONS .

Почему еда не залог любви?

Многие владельцы ошибочно переносят на кошек собачью преданность: кто кормит, тот и вожак. С кошками это не работает. Еда для них — лишь база, а симпатию они отдают по другим критериям. По мнению Ларисы Супниковой, кошки выбирают не «спонсора», а того, кто:

Соблюдает границы. Мужчины чаще ведут себя отстраненно, не пытаясь тискать животное каждые пять минут. Кошка ценит это как уважение к своей территории.

Тихо говорит. Низкий мужской голос и монотонная речь действуют на кошек как колыбельная. Резкие женские интонации или громкий смех могут восприниматься как сигнал тревоги.

Редко бывает дома. Эффект дефицита заставляет кошку радоваться приходу человека, который не успел ей надоесть за день.

Рейтинг кошачьих фаворитов

1. Спокойный «обогреватель». Кошки — прагматики. Человек, который неподвижно сидит с телефоном или книгой, — это идеальная грелка. Питомец приходит к мужчине не только ради нежности, но и ради стабильного тепла.

2. Предсказуемый интроверт. Кошки сами по себе интроверты. Им комфортнее с тем, кто не делает резких движений и не навязывает ласку. Мужская медлительность в глазах кошки — признак безопасности.

3. Тот, кто не ассоциируется со стрессом. В аутсайдерах часто оказывается хозяйка, потому что именно она выполняет «грязную работу»: стрижет когти, дает таблетки и включает шумный пылесос. Кошка прочно связывает эти неприятные процедуры с тем, кто их проводит.

Как стать любимчиком: 5 советов ветеринара

Если вы чувствуете себя «преданным организатором счастья», Лариса Супникова советует изменить тактику:

Игнорируйте кошку. Не берите её на руки первой. Дождитесь, пока она сама проявит инициативу.

Понизьте тон. Старайтесь общаться с питомцем спокойным, тихим голосом без лишних эмоций.

Станьте партнером по играм. Вместо порции корма предложите 10 минут охоты с удочкой-дразнилкой. Это вызовет выброс эндорфинов, связанных с вами.

Не трогайте живот. Это зона максимальной уязвимости. Гладьте только там, где просит кошка (обычно за ушами или подбородком).

Будьте последовательны: Кошки консервативны. Им нужно время, чтобы заметить, что вы перестали быть источником суеты.

Народная примета: кошка и муж

Существует поверье: если кошка демонстративно выбирает мужа, это к достатку и миру в доме. Мистики верят в особую «спокойную энергетику» мужчины, а ветеринары напоминают: спокойный человек — это безопасный человек. А безопасность для кошки и есть высшее проявление любви.