Кошачье предательство: почему питомец обожает мужа, который его не кормит
Знакомая картина: жена покупает лучший корм и возит кошку к врачу, а та всё равно уходит мурчать на колени к «равнодушному» мужу. Ветеринар из Подмосковья Лариса Супникова объяснила, почему кошки не продаются за еду и какими действиями женщины невольно отталкивают своих любимцев, пишет REGIONS.
Почему еда не залог любви?
Многие владельцы ошибочно переносят на кошек собачью преданность: кто кормит, тот и вожак. С кошками это не работает. Еда для них — лишь база, а симпатию они отдают по другим критериям. По мнению Ларисы Супниковой, кошки выбирают не «спонсора», а того, кто:
- Соблюдает границы. Мужчины чаще ведут себя отстраненно, не пытаясь тискать животное каждые пять минут. Кошка ценит это как уважение к своей территории.
- Тихо говорит. Низкий мужской голос и монотонная речь действуют на кошек как колыбельная. Резкие женские интонации или громкий смех могут восприниматься как сигнал тревоги.
- Редко бывает дома. Эффект дефицита заставляет кошку радоваться приходу человека, который не успел ей надоесть за день.
Рейтинг кошачьих фаворитов
1. Спокойный «обогреватель». Кошки — прагматики. Человек, который неподвижно сидит с телефоном или книгой, — это идеальная грелка. Питомец приходит к мужчине не только ради нежности, но и ради стабильного тепла.
2. Предсказуемый интроверт. Кошки сами по себе интроверты. Им комфортнее с тем, кто не делает резких движений и не навязывает ласку. Мужская медлительность в глазах кошки — признак безопасности.
3. Тот, кто не ассоциируется со стрессом. В аутсайдерах часто оказывается хозяйка, потому что именно она выполняет «грязную работу»: стрижет когти, дает таблетки и включает шумный пылесос. Кошка прочно связывает эти неприятные процедуры с тем, кто их проводит.
Как стать любимчиком: 5 советов ветеринара
Если вы чувствуете себя «преданным организатором счастья», Лариса Супникова советует изменить тактику:
- Игнорируйте кошку. Не берите её на руки первой. Дождитесь, пока она сама проявит инициативу.
- Понизьте тон. Старайтесь общаться с питомцем спокойным, тихим голосом без лишних эмоций.
- Станьте партнером по играм. Вместо порции корма предложите 10 минут охоты с удочкой-дразнилкой. Это вызовет выброс эндорфинов, связанных с вами.
- Не трогайте живот. Это зона максимальной уязвимости. Гладьте только там, где просит кошка (обычно за ушами или подбородком).
- Будьте последовательны: Кошки консервативны. Им нужно время, чтобы заметить, что вы перестали быть источником суеты.
Народная примета: кошка и муж
Существует поверье: если кошка демонстративно выбирает мужа, это к достатку и миру в доме. Мистики верят в особую «спокойную энергетику» мужчины, а ветеринары напоминают: спокойный человек — это безопасный человек. А безопасность для кошки и есть высшее проявление любви.