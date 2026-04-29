Катя Гордон упрекнула Елену Товстик в безграмотности из-за ее поста об экс-муже

Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика, Елена, с которой он развелся ради Полины Дибровой, выступила с громкими обвинениями. По словам Елены, ее экс-муж тратит слишком много денег на новую возлюбленную и в результате «обнищает». При этом, как утверждает женщина, Роман не уделяет должного времени их общим шестерым детям и не может поддерживать тот уровень жизни, который у них был раньше.

Сама Полина Диброва не осталась в стороне. Она опубликовала видео с Романом и коротко, но емко ответила: «Я счастлива и живу своей жизнью». По ее словам, она не намерена ввязываться в публичные перепалки и доказывать что-то бывшей жене своего избранника.

Как пишет StarHit, неожиданно в конфликт вмешалась и звездный юрист Катя Гордон. Она не поддержала Елену, а, напротив, обвинила ее в безграмотности и посоветовала заняться правописанием.

«Возьми редактора. Безграмотные тексты характеризуют тебя еще хуже, чем слив чужих смс в эфире. Займись правописанием и детьми», — написала Гордон.

Напомним, Товстик развелся с Еленой после 16 лет брака, в котором родились шестеро детей. Бизнесмен ушел к Полине Дибровой, которая, в свою очередь, бросила телеведущего Дмитрия Диброва. Сейчас Полина и Роман живут вместе в съемном доме на Рублевке.

Ранее Полина Диброва показала, что хранит тест на беременность в холодильнике.