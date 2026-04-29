Апрельская серия атак беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Туапсе обернулась одной из самых острых экологических катастроф на Черноморском побережье за последние годы. Город задыхается от сажи, жители моют машины после «черных дождей», а нефтяное пятно растянулось вдоль побережья на 70 километров. Эвакуация, токсичный воздух и сравнения с крушением танкеров в Анапе — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Ночь на 28 апреля 2026 года снова окрасила небо над Туапсе в багровый цвет. Очередная атака беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод привела к масштабному пожару, который уже называют точкой невозврата для экологии города. Пока спасатели бьются с огнем (164 человека, 46 единиц техники), экологи бьют тревогу: главное последствие — не видимый глазу мазут на пляжах, а удушающая смесь сажи и токсичных газов, которая оседает в легких людей. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил: произошло «серьезное ЧП». Для жителей близлежащих домов развернут пункт временного размещения в школе № 6.

Хроника апокалипсиса: от первого удара до «черных дождей»

Ситуация на юге Краснодарского края нарастала как снежный ком. Первый удар по морскому терминалу пришелся на 16 апреля. Тогда погибли два человека, десятки домов получили повреждения, а дымовой шлейф растянулся на 300 километров — его видели даже в Ставрополе. Спустя четыре дня, 20 апреля, история повторилась: новый удар, снова погибший, поврежденная газовая труба и возгорание, которое тушили до 24 апреля.

Но главная беда пришла вместе с проливными дождями. Уровень воды в реке Туапсе резко поднялся, и грязная вода, смешанная с нефтепродуктами, хлынула через боновые заграждения прямо в Черное море. К утру 28 апреля, после третьей атаки (уже на сам НПЗ), город столкнулся с новым явлением — так называемыми «черными дождями». Автомобили и подоконники покрываются вязкой черной пленкой, спрос на мойки вырос в разы, а цены — вслед за спросом.

Что дышит город: токсичный коктейль вместо морского бриза

Если сравнивать с разливом мазута в Анапе в декабре 2024 года, то ситуация в Туапсе парадоксальна: море пострадало меньше, но люди — гораздо сильнее. Эколог Андрей Фролов (сопредседатель Союза экологических организаций Москвы) объясняет это просто. По его словам, при горении нефти образуется колоссальное количество сажи и недожженных токсичных газов. Это работает как отравляющее вещество прямого действия. В Анапе мазут лежал на дне, здесь же люди дышат продуктами горения.

Роспотребнадзор подтверждает худшие опасения. Вечером 21 апреля в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный зафиксировали превышение бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза. Медики уже отмечают рост обращений от астматиков и людей с кожными заболеваниями. Врач-терапевт Людмила Лапа предупреждает: прямой контакт с загрязненным песком или вдыхание испарений категорически опасен. Родители стараются не выпускать детей на улицу, а местные волонтеры, отмывающие берег, жалуются на физическое и эмоциональное истощение.

Море против города: масштаб бедствия

Формально режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели еще 16 апреля, но он носит локальный характер. Общественные деятели, включая актрису Яну Поплавскую, требуют федерального масштаба. «Мир должен знать об этом», — пишет она в своем телеграм-канале, называя происходящее катастрофой.

Цифры говорят сами за себя:

Нефтяное пятно растянулось вдоль побережья на 70-77 километров (данные эколога Евгения Витишко).

Загрязнение добралось до поселков Джубга и Архипо-Осиповка.

Только за последнюю неделю собрано и вывезено 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта.

В море работают пять судов «Морспасслужбы», на берегу — 360 человек и 60 единиц техники.

Однако эколог Фролов приводит отрезвляющий аргумент: анапская катастрофа 2024 года (крушение танкеров с 2-3 тысячами тонн мазута) будет аукаться еще лет десять. При каждом шторме донные отложения будут выбрасываться на берег. Туапсе же сейчас переживает иную фазу — острую фазу отравления воздухом. И если с мазутом можно бороться механически, то с сажей в легких — только масками и бегством из города.

Вердикт

Туапсе превратился в полигон экологических рисков. Пока одни чиновники рапортуют о тушении пожара, другие экстренно меняют боновые заграждения, выдерживающие напор реки. Жители города оказались заложниками ситуации: «черный дождь» идет сверху, мазут наступает снизу, а врачи советуют сохранять спокойствие и чаще мыть руки.

