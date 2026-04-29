Фетиш певицы: почему Лариса Долина выбирает сумки и украшения важнее нарядов

Народная артистка России Лариса Долина появилась на красной дорожке музыкальной премии «Браво» и поделилась неожиданным признанием. В беседе с журналистами певица объяснила, что ее главная слабость в моде — это не платья или костюмы, а оригинальные аксессуары. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам Долиной, особую радость ей доставляют необычные детали: различные подвески в виде замков, маленькие ключики и элементы в форме ушек. Артистка призналась, что сколотила внушительную коллекцию украшений и сумок, причем процесс выбора этих предметов гардероба увлекает ее гораздо сильнее, чем подбор самого наряда.

Она добавила, что это стало для нее своеобразным фетишем. Лариса Долина подчеркнула: количество аксессуаров в ее гардеробе давно перевалило за разумные пределы, но останавливаться на достигнутом она не намерена. Певица регулярно пополняет собрание новыми экземплярами, находя их как на зарубежных бутиках, так и у российских дизайнеров.

Ранее директор Ларисы Долиной опроверг слухи о госпитализации артистки.