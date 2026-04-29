Щелковской компании не удалось узаконить самовольную постройку в охранной зоне

Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск торговой компании из Щелкова к окружной администрации. Спор касался самовольной постройки — здания площадью более 1000 кв. м, возведенного без необходимых разрешительных документов. В процессе участвовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области: вопрос затрагивал деятельность в границах охранных зон.

В ходе разбирательства выяснилось, что земельный участок, на котором расположено спорное строение, полностью находится в границах приаэродромной территории аэродрома Чкаловский. Согласно Воздушному кодексу РФ, на таких участках запрещено размещать объекты, не связанные с организацией и обслуживанием воздушного движения и воздушных перевозок. Кроме того, постройка частично располагается в зоне слабого подтопления — на территориях округа Щелково, прилегающих к зоне затопления реки Клязьма.

Таким образом, возведение объекта в указанной локации противоречит сразу двум ключевым ограничениям: требованиям авиационной безопасности и нормам защиты территорий от подтоплений. Эти факторы не только делают невозможным узаконивание постройки, но и подчеркивают потенциальную опасность сооружения для окружающей среды и жителей региона.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Арбитражный суд Московской области отказал компании в удовлетворении исковых требований.

