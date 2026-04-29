Российских боксеров допустили до международных турниров: World Boxing утвердила нейтральный статус для спортсменов из РФ

Международная федерация бокса World Boxing разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. Выступать они будут в нейтральном статусе — без национального флага и гимна. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято на апрельском заседании исполнительного совета World Boxing. Федерация утвердила специальную процедуру, получившую название AIN. Этот механизм определит критерии, на основании которых боксеры, тренеры и официальные лица из России и Белоруссии получат допуск к международным соревнованиям.

В World Boxing подчеркнули, что новый порядок отражает подход, уже принятый Международным олимпийским комитетом. Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. World Boxing стала очередной организацией, последовавшей этому принципу.

Таким образом, российские боксеры снова смогут участвовать в международных турнирах под эгидой World Boxing, но без возможности демонстрации национальной символики. Конкретные сроки первых соревнований с участием россиян и детали отбора станут известны после публикации полного регламента процедуры AIN.

