Российские специалисты помогают расследовать вспышку загадочной болезни в Бурунди

В Бурунди зафиксирована тревожная вспышка неизвестного смертельного заболевания, унесшая жизни пяти человек из 35 инфицированных. Смертность составила пугающие 14 процентов, а первые случаи начали регистрировать на севере страны еще в конце марта. Специалисты Роспотребнадзора уже отправились в африканскую республику для помощи местным медикам в расследовании причин эпидемии.

Симптоматика новой инфекции включает высокую температуру, рвоту, диарею, кровь в моче, боли в животе, желтуху и анемию. При этом лабораторные тесты дали отрицательный результат на все известные опаснейшие возбудители — вирусы Эбола, Марбург, желтую лихорадку и другие. Как пояснил aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев, в мире существует огромное количество вирусов, и периодически они будут вызывать новые вспышки. Главное, по его словам, что патогенез у всех подобных инфекций одинаков: они запускают ДВС-синдром, поражающий почки, печень, легкие, сердце и мозг.

Врач подчеркнул, что пытаться определить болезнь по внешним признакам бессмысленно, так как все они маскируются под гриппоподобный синдром с температурой и ознобом. Вместо поиска конкретного возбудителя, против которого зачастую нет эффективных противовирусных средств, он призвал немедленно начинать лечение самого синдрома. По словам профессора, ДВС-синдром, как показал опыт борьбы с ковидом, успешно лечится антикоагулянтами и переливанием свежезамороженной плазмы. Он добавил, что в самых тяжелых случаях необходимо применять плазмаферез, который помогал выжить даже при лихорадке Эбола.