Российские ученые научились выявлять скрытые повреждения сердца в реальном времени

Российские ученые создали инновационный способ выявления ранних повреждений сердечной ткани до того, как они станут необратимыми. Метод, описанный в журнале Chaos, работает в режиме реального времени и открывает новые возможности для кардиологии — в частности, для оценки донорских сердец и мониторинга органа во время сложных операций, пишет Lenta.ru .

В основе технологии — наблюдение за молекулой NADH. Она участвует в выработке энергии в клетках и накапливается при нехватке кислорода в тканях — это один из первых признаков ишемии. Молекула светится под ультрафиолетом, и ранее исследователи пытались оценивать состояние клеток по яркости свечения. Однако такой подход давал неточные результаты: из‑за неоднородности и подвижности сердца свет рассеивался, искажая сигнал.

Российская команда предложила принципиально иной метод: вместо яркости ученые анализируют динамику сигнала — скорость «угасания» свечения. Выяснилось, что этот показатель отражает, насколько хорошо клетки справляются с нагрузкой и достаточно ли им энергии.

Эксперименты на изолированных сердцах подтвердили эффективность подхода. Новый метод позволяет обнаруживать небольшие участки с нарушенным обменом веществ — так называемые «метаболические пятна», которые остаются невидимыми при использовании традиционных диагностических способов.

В перспективе технологию можно интегрировать в медицинское оборудование для трансплантации и операционных залов. Это даст врачам возможность:

точнее оценивать жизнеспособность донорского сердца;

выявлять скрытые повреждения на ранней стадии;

оперативно принимать решения во время хирургических вмешательств.

Разработка может существенно повысить безопасность и эффективность кардиохирургических операций и улучшить прогнозы для пациентов с риском ишемических поражений.

