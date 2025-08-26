Российские ученые разработали метод, позволяющий выявить риски гипертонии на ранней стадии

Разработка представляет собой математическую формулу, позволяющую рассчитывать риски нарушения работы эндотелиальных клеток, которое является ключевым механизмом в развитии повышенного давления.

Эндотелиальная дисфункция проявляется комплексом патологических изменений — сужением кровеносных сосудов, повышением проницаемости их стенок, образованием тромбов и развитием воспалительных процессов.

Отмечается, что такие нарушения приводят к постоянной перегрузке сердечно-сосудистой системы, из-за чего ее износ значительно ускоряется и способствует развитию артериальной гипертензии.

Новый метод новосибирских ученых основан на комплексном учете нескольких параметров. Формула включает данные о диаметре плечевой артерии в состоянии покоя и после измерения давления, концентрацию малонового диальдегида, уровень холестерина и показатели артериального давления за 24-часовой период.

Полученный показатель эндотелиальной дисфункции демонстрирует линейную зависимость от вероятности развития патологии. Значение показателя более 0,5 свидетельствует о высоком риске развития эндотелиальной дисфункции.

Данная методика позволяет выявлять развивающуюся патологию сердечно-сосудистой системы на доклиническом этапе. Это открывает новые возможности для своевременной профилактики и лечения артериальной гипертензии у пациентов различных возрастных групп.

Ранее сообщалось, что британские ученые нашли спасение от старческих заболеваний.