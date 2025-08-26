Российские ученые разработали метод, позволяющий выявить риски гипертонии на ранней стадии
Ученые из Новосибирска разработали уникальный метод профилактики гипертонии
Фото: [freepik.com]
Ученые Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) разработали инновационный метод ранней профилактики артериальной гипертензии, сообщил ТАСС.
Разработка представляет собой математическую формулу, позволяющую рассчитывать риски нарушения работы эндотелиальных клеток, которое является ключевым механизмом в развитии повышенного давления.
Эндотелиальная дисфункция проявляется комплексом патологических изменений — сужением кровеносных сосудов, повышением проницаемости их стенок, образованием тромбов и развитием воспалительных процессов.
Отмечается, что такие нарушения приводят к постоянной перегрузке сердечно-сосудистой системы, из-за чего ее износ значительно ускоряется и способствует развитию артериальной гипертензии.
Новый метод новосибирских ученых основан на комплексном учете нескольких параметров. Формула включает данные о диаметре плечевой артерии в состоянии покоя и после измерения давления, концентрацию малонового диальдегида, уровень холестерина и показатели артериального давления за 24-часовой период.
Полученный показатель эндотелиальной дисфункции демонстрирует линейную зависимость от вероятности развития патологии. Значение показателя более 0,5 свидетельствует о высоком риске развития эндотелиальной дисфункции.
Данная методика позволяет выявлять развивающуюся патологию сердечно-сосудистой системы на доклиническом этапе. Это открывает новые возможности для своевременной профилактики и лечения артериальной гипертензии у пациентов различных возрастных групп.
Ранее сообщалось, что британские ученые нашли спасение от старческих заболеваний.