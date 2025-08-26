Российские врачи внедрили новую методику для восстановления сексуального здоровья мужчин

В Кузбасской клинической больнице имени М. А. Подгорбунского в Кемерове внедрили инновационную методику лечения эректильной дисфункции, пишет газета А42. Там медики начали применять хирургическое лечение импотенции через имплантацию специальных гидравлических устройств.

Процедура представляет собой щадящее операционное вмешательство, в ходе которого устанавливается гидравлический имплант. После операции пациенты проходят краткий период восстановления и уже через месяц могут возвращаться к полноценной сексуальной жизни.

Отмечается, что новая методика была внедрена при непосредственном участии главного внештатного уролога России Павла Кызласова.

Он подчеркнул, что успешное восстановление сексуальной функции у пациентов демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки кузбасских специалистов. Внедрение этой технологии свидетельствует о переходе региональной медицины от решения рутинных задач к выполнению сложных высокотехнологичных операций.

Имплантация гидравлических устройств относится к категории сложных медицинских вмешательств и требует от специалистов особой квалификации.

