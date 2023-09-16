Российским регионам поручено запастись лекарственными препаратами к сезону ОРВИ

По словам помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова, субъектам РФ поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас лекарственных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что также следует выстроить маршрутизацию пациентов и проработать усиление участковой и инфекционной службы.

По мнению Кузнецова, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в медучреждениях для работников могут ввести обязательный масочный режим.