Рука в животе: пятигорские хирурги применили метод Блохина-Конверса, чтобы спасти конечность

Травматологи-ортопеды городской клинической больницы Пятигорска провели уникальную операцию, от которой зависело, останется ли у пациента кисть. Мужчина попал в тяжелейшую ситуацию: на него упала бетонная плита, и практически вся кожа на кисти оказалась содранной.

Чтобы нарастить новые ткани и кровеносные сосуды, хирурги сформировали в брюшной полости пациента специальный карман и поместили туда пострадавшую кисть, укрыв ее защитным кожным лоскутом. Как рассказал травматолог-ортопед Зубер Шнахов, руке предстоит оставаться внутри в течение нескольких недель, после чего последует этап возвращения свободы конечности и аутопластика.

По словам врача, в столь экстраординарной ситуации метод Блохина-Конверса оказался лучшим решением, хотя и не самым прогрессивным. Без подобного вмешательства у пациента был крайне высок риск развития инфекции и некроза, и тогда ткани начали бы попросту гнить.