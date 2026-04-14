Рыжая полевка атакует: в Роспотребнадзоре назвали главного разносчика мышиной лихорадки на дачных участках

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила россиян, выезжающих на садовые участки, о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной также как мышиная лихорадка. Заболевание относится к категории потенциально смертельных и передается человеку при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности.

Ранее территориальные управления ведомства в Татарстане, Ленинградской, Саратовской и Челябинской областях уже обращали внимание местных жителей на возросшую угрозу нашествия грызунов. Причиной стала снежная зима, создавшая благоприятные условия для размножения переносчиков инфекции, что, в свою очередь, способно спровоцировать локальные вспышки ГЛПС.

В официальном письме Роспотребнадзора, оказавшемся в распоряжении «Абзаца», уточняется, что основная волна заболеваемости традиционно приходится на летне-осенний период, однако в ряде районов активизация возможна уже весной.

«В ряде районов возможна активизация [заболеваемости] весной, однако в целом заболевание характеризуется преимущественно летне‑осенней сезонностью. <...> Инфицирование возбудителями ГЛПС в большинстве случаев связано с пребыванием в лесу, на садово-дачных участках», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты пояснили, что главным источником угрозы на загородных участках является не привычная серая крыса или домовая мышь, а рыжая полевка, которая часто селится в непосредственной близости от человека. В то же время в Роспотребнадзоре привели статистику, призванную несколько успокоить граждан: «Несмотря на активизацию природных очагов ГЛПС в отдельных субъектах Российской Федерации в 2025 году, показатели заболеваемости в три раза меньше последнего подъема 2019 года и в полтора раза ниже среднемноголетних значений». Таким образом, ведомство держит ситуацию под контролем, но призывает соблюдать меры предосторожности при посещении дач и лесных массивов.