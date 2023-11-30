Ржавчина и бактерии: жителей Подмосковья предостерегли от питья воды из-под крана

Согласно данным Роспотребнадзора, 83% жителей Подмосковья обеспечены питьевой водой из-под крана. Однако в воде все-таки могут содержаться нежелательные примеси: ржавчина, соли тяжелых металлов и бактерии. Об этом рассказала Алевтина Веселая, эксперт европейской группы компаний в области технологий очистки воды BWT.

По ее словам, большинство муниципальных систем водоснабжения подвергаются очистке.

«Однако за состояние конкретно внутридомовых сетей отвечают управляющие компании, поэтому некоторые загрязняющие вещества могут оставаться в воде. Например, из-за старения инфраструктуры, факторов окружающей среды или случайного загрязнения», — пояснила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Геоцентр-Москва» сообщает, что до 90% питьевого водоснабжения в Подмосковье поступает из подземных вод. Поэтому вода может иметь разный вкус и запах из-за особенностей рек, добавила Веселая.

«Муниципальные системы очистки воды поддерживают стандарты качества, однако иногда возникают колебания показателей, поэтому воду необходимо доочищать», — уточнила собеседница.

По ее словам, для очистки водопроводной воды многие используют «народные средства». Один из самых распространенных вариантов — кипячение. Этот метод убивает бактерии, но не избавляет воду от вредных примесей и хлора.

«Второй метод очистки — отстаивание воды, в результате которого осадок оседает на дне емкости. Однако после этого вода не становится однозначно чище. Из нее «улетучивается» остаточная концентрация хлора, но вместе с этим вода становится восприимчива к вторичному загрязнению. Надежный способ очистки воды — фильтрация. Домашний фильтр очищает водопроводную воду от нежелательных примесей, а также избавляет ее от запаха и вкуса хлора. Можно использовать как фильтр-кувшин, так и тот, что ставят под раковину», — подытожила эксперт.

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