С начала этого года уже почти три с половиной миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, всего с начала года диспансеризацию прошли почти 3,5 миллиона человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению. А результат прохождения диспансеризации жители региона могут узнать через телемедицинскую консультацию.

Так, на онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и если есть такая необходимость, то направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с результатами диагностики в личный кабинет на регпортале «Здоровье».

Накануне губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку проекта по открытию Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске.