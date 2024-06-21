С начала этого года в больницах Подмосковья ввели в работу почти 60 единиц тяжелого медоборудования

Больницы Московской области продолжают оснащать современным медицинским оборудованием, в том числе тяжелым. Так, только с начала этого года в больницы региона поступило пятьдесят девять единиц тяжелого медоборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что данная медтехника обеспечит доступную и качественную диагностику, а на ее закупку было выделено свыше одного миллиарда рублей.

Так, в Можайской больнице начал работать компьютерный томограф. Современное оборудование поможет улучшить качество диагностики и лечения пациентов: аппарат делает до 80 срезов, что позволяет получать изображения в высоком качестве и в короткие сроки. За день такой аппарат может провести до 70 обследований.

Оборудование поступило в Мытищинскую, Электростальскую, Люберецкую, Чеховскую, Дмитровскую, Наро-Фоминскую, Воскресенскую, Солнечногорскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».