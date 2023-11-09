С начала года уже более двух миллионов человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье

Жителям Подмосковья доступно бесплатное, анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что в Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно.

Главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к.м.н. Александр Пронин подчеркнул, что раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в региональных медучреждениях окончательно попрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.