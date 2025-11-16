Сахарный диабет отнимает годы: Врач Ткачева предупредила о системном ударе по организму

Сахарный диабет оказывает разрушительное системное воздействие, поражая практически все органы — от мозга и сердца до почек и печени. Об этом в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» заявила доктор медицинских наук, профессор и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По словам ведущего специалиста, это опасное заболевание способно отнять у человека в среднем 10-15 лет жизни. Причина кроется в механизме преждевременного износа организма, который запускают хронически высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

«Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — уточнила специалист.

Профессор привела данные международных исследований, которые наглядно демонстрируют масштаб угрозы. Так, у пациентов с диабетом скорость когнитивного спада, ведущего к деменции, на 68% выше, чем у здоровых людей. Кроме того, наличие этого диагнена увеличивает риск развития ранней сердечной недостаточности в 4-8 раз, что еще раз подтверждает системный характер поражения.

