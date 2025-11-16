Сахар не враг: раскрыты главные заблуждения о профилактике диабета и его тревожных симптомах

Более шести миллионов россиян официально живут с диагнозом «диабет», но реальные цифры значительно выше — каждый год база пациентов пополняется на 200 тысяч человек. Такие данные в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом приводит для «Коммерсанта» академик РАН Марина Шестакова, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии».

Основной прирост, по словам эксперта, обеспечивает диабет второго типа, напрямую связанный с образом жизни: высококалорийное питание, трансжиры и малая подвижность создают идеальные условия для развития болезни. Эпидемия ожирения, по оценке Шестаковой, еще серьезнее: не каждый с лишним весом страдает диабетом, но обычно это лишь вопрос времени.

Парадоксально, но резкое похудение, которое многие считают симптомом диабета, на самом деле свидетельствует о далеко зашедшей стадии заболевания. Как объяснила эксперт, когда человек ест все при полноте, то поджелудочная железа старается активно вырабатывать много инсулина, чтобы все усвоить. Однако в какой-то момент наступает предел, когда поджелудочная больше не может вырабатывать столько инсулина, сколько требует большое тело. В итоге человек худеет и испытывает инсулиновую недостаточность.

Что касается диабета первого типа, то здесь специалист развеивает распространенный миф: наследственность прослеживается лишь в 5% случаев. По словам академика, диабет еще во многом все еще загадочное заболевание. Ученые все еще точно не могут установить, почему в организме происходит аутоиммунная агрессия против собственных клеток поджелудочной железы. Однако среди триггеров есть знакомые раздражители — вирусы, включая коронавирус, который вызвал значительный всплеск заболеваемости.

Что касается предлагаемого запрета на сахар по аналогии с вейпами, эксперт уверена, что сладости не враг организму.

«Полюбите себя здорового. Это должно сформировать вашу собственную мотивацию. Странно, что человек обычно не задумывается о здоровье. Мы слышим «из всех утюгов»: надо меньше есть и больше двигаться. Наскучило, не мотивирует, но это единственный рецепт сохранить свое здоровье», — подчеркнула академик РАН для «Ъ».

При этом академик с оптимизмом отмечает растущую популярность здорового образа жизни среди молодежи — возможно, это начало изменения тревожной статистики.

Обнадеживающие новости приходят из области фармакологии. В 2023 году в США зарегистрирован препарат теплизумаб — первое в мире средство, способное отсрочить развитие диабета первого типа в среднем на 2,5 года. Для лечения диабета второго типа российский «Нижфарм» испытывает комбинированный препарат инкресинк, который перераспределяет жир из опасного висцерального пространства в безопасное подкожное депо.

Однако Шестакова, как и все специалисты, категорически против самолечения препаратами от диабета, которые некоторые используют для похудения. Важно вовремя обращаться к врачам, проходить обследования и получать индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

