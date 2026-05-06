«Само пройдет» обернулось полугодом больниц: новгородец проигнорировал соринку в глазу и едва не ослеп

Житель Великого Новгорода на собственном опыте убедился, что легкомысленное отношение к советам офтальмолога способно превратить пустяковую проблему в затяжную битву за зрение. История началась банально: мужчина обратился к врачу с жалобой на попавшее в глаз инородное тело. Специалист извлек соринку, назначил терапию, однако пациент рассудил иначе и решил, что организм справится без лекарств.

Как сообщили в Центральной городской клинической больнице Великого Новгорода, уже через несколько недель тот же пациент вернулся, но с куда более грозным диагнозом — вирусный кератоконъюнктивит. Болезнь запустили настолько, что стандартное лечение не давало эффекта, и мужчину пришлось экстренно госпитализировать. Только в стационаре, под постоянным наблюдением, медики смогли подобрать действенную схему, включавшую гормональные препараты.

Дальше начался настоящий марафон: воспаление дважды возвращалось, и врачам пришлось заново купировать рецидивы. Лишь спустя почти полгода изнурительной борьбы пациента выписали домой.

Заведующий офтальмологическим отделением клиники № 1 Амер Махли, комментируя этот случай, призвал горожан не играть с собственным здоровьем. Он подчеркнул, что при резком ухудшении зрения, появлении светобоязни, тумана перед глазами, покраснении, ощущении инородного тела, боли или обильном слезотечении необходимо немедленно обращаться к специалисту. Именно скорость реакции решает, закончится ли проблема одним визитом к врачу или затянется на долгие месяцы.