«Самый надежный индикатор»: физиолог объяснила, какой показатель важнее веса для прогноза долголетия

Максимальное потребление кислорода (VO2 max) может многое рассказать о состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни. Об этом кардиолог Ченг-Хан Чен и физиолог Эллен Лэтэм рассказали в интервью изданию HuffPost .

Чен пояснила, что VO2 max демонстрирует, сколько кислорода организм способен использовать при максимальной физической нагрузке. По ее словам, высокий уровень этого показателя связан с более эффективной работой сердца и сосудов, хорошим обменом веществ и низким риском хронических заболеваний.

Лэтэм отметила, что VO2 max — один из самых надежных индикаторов того, насколько долго и качественно человек будет жить. Она назвала этот параметр более точным предсказателем долголетия, чем некоторые традиционные факторы риска, такие как масса тела или инсулинорезистентность.

Повысить этот показатель помогают регулярные аэробные нагрузки средней и высокой интенсивности — быстрая ходьба, плавание, бег или езда на велосипеде. При этом Лэтэм посоветовала обращать внимание не на конкретные цифры, а на постепенное улучшение физической формы и поддержание постоянной активности.