«Самый надежный способ предотвратить рак»: ученые подтвердили эффективность вакцины против ВПЧ

Ученые выяснили, что прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) хорошо защищает от нескольких видов рака. Это доказали два больших исследования, в которых изучили данные более чем 60 испытаний. Работы опубликованы в научном журнале Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

Главный вывод заключается в том, что у женщин, которые сделали прививку до 16 лет, риск заболеть раком шейки матки снижается на впечатляющие 80%.

Также ученым удалось доказать, что эти вакцины безопасны. Побочные эффекты от них бывают очень редко, и они похожи на те, что бывают от других обычных прививок.

Такие вакцины, как «Церварикс» и «Гардасил», эффективно предотвращают заражение опасными типами ВПЧ. Это приводит к резкому снижению предраковых состояний и бородавок.

Наблюдения в разных странах показывают, что после начала массовой вакцинации число случаев рака шейки матки начало снижаться.

Лучше всего делать эту прививку до начала половой жизни, когда человек еще не мог заразиться вирусом. Врачи рекомендуют прививать и девочек, и мальчиков, так как последние — могут переносить вирус и болеть вызванными им видами рака.

